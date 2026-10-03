{"_id":"6ac0ba0ad482df7cde0fcc65","slug":"pump-operators-staged-a-protest-in-lakhimpur-kheri-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: पांच हजार रुपये में 24 घंटे की ड्यूटी, कैसे चलेगा घर, पंप ऑपरेटरों ने किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लखीमपुर खीरी: पांच हजार रुपये में 24 घंटे की ड्यूटी, कैसे चलेगा घर, पंप ऑपरेटरों ने किया प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Published by: Mukesh Kumar
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:47 PM IST
Link Copied
लखीमपुर खीरी जिले में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के पंप ऑपरेटर खुद सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पंप ऑपरेटरों का आरोप है कि उनसे महज करीब पांच हजार रुपये में 24 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है। वह कम मानदेय और काम की अनिश्चित व्यवस्था से नाराज हैं।
बड़ी संख्या में पंप ऑपरेटर शनिवार को कलक्ट्रेट पहुंचे और आठ सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की। पंप ऑपरेटरों पर पंप और विद्युत उपकरणों के संचालन के साथ जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू रखने की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद उन्हें न तो पर्याप्त मानदेय मिल रहा है और न ही नौकरी से संबंधित जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लंबे समय तक काम लेने के बावजूद उनकी सेवा शर्तें स्पष्ट नहीं हैं।
ऑपरेटरों ने सभी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग व्यवस्था में शामिल करने और मासिक वेतन 20 हजार रुपये निर्धारित करने सहित पीएफ और ईएसआई, दुर्घटना बीमा, सामाजिक सुरक्षा, सप्ताह में एक दिन अवकाश और अन्य देय छुट्टियां देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे लोग हड़ताल कर शुरू कर देंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।