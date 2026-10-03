लखीमपुर खीरी: बाढ़ से उफनाए नाले में डूबा स्कूल वाहन, ग्रामीणों ने बचाई पांच बच्चों की जान

लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक स्कूल वाहन उफनाते नाले में गिर गया। वाहन में चालक सहित पांच बच्चे सवार थे, जिन्हें आसपास के ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। यह घटना सुबह करीब आठ बजे मुल्लापुर गांव के पास हुई। ग्रामीणों की तत्परता से सभी बच्चों की जान बच गई।

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जानकारी के अनुसार, मोहम्मदी कस्बे के यूडी चिल्ड्रेंस एकेडमी का स्कूल वाहन बच्चों को लेकर मुल्लापुर-पसगवां मार्ग से जा रहा था। मुल्लापुर के पास बने पुल के किनारे एक गहरे गड्ढे को चालक देख नहीं पाया। इसके चलते वाहन अनियंत्रित होकर पानी के तेज बहाव में समा गया। वाहन को नाले में डूबता देख मौके पर चीख-पुकार मच गई।उस समय मुल्लापुर गांव निवासी रामू कश्यप व अन्य ग्रामीण नाले में मछली पकड़ रहे थे। रामू कश्यप तुरंत नाले में कूद गए और ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को बाहर निकाला। बच्चों को सुरक्षित निकालने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से वाहन को भी नाले से बाहर निकाला। घटना के बाद बच्चे सहम गए थे।