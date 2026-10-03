Lakhimpur Kheri News: प्राचार्य से मिले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बनी सहमति

विज्ञापन

संघ पदाधिकारियों के अनुसार, राधे की बेटी को 23 सितंबर को इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। इलाज के लिए राधे ने 24 सितंबर को संबंधित बाबू के पास जीपीएफ अग्रिम भुगतान का आवेदन दिया था। संघ का आरोप है कि आवेदन स्वीकृत होने के बावजूद भुगतान में देरी हुई। 29 सितंबर तक धनराशि खाते में नहीं पहुंच सकी। इसी दौरान बच्ची की मौत हो गई।संघ पदाधिकारियों के मुताबिक, प्राचार्य ने संबंधित लिपिक रमेश गोयल का वेतन सुधार होने तक बाधित करने की बात कही है। संगठन की सहमति के बाद ही वेतन आहरित किए जाने की बात कही गई। वार्ता को संतोषजनक बताते हुए संघ ने दो अक्तूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन स्थगित कर दिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष विनोद कुमार, जिला मंत्री राकेश कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।