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वीडियो: लखीमपुर खीरी में उफनाते नाले में डूबा स्कूल वाहन, ग्रामीणों ने बचाई बच्चों की जान

Mukesh Kumar

Updated Sat, 03 Oct 2026 10:38 AM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 10:38 AM IST







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लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक स्कूल वाहन उफनाते नाले में गिर गया। वाहन में चालक सहित पांच बच्चे सवार थे, जिन्हें आसपास के ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। यह घटना सुबह करीब आठ बजे मुल्लापुर गांव के पास हुई। ग्रामीणों की तत्परता से सभी बच्चों की जान बच गई। ... और पढ़ें

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