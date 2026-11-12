{"_id":"6af5c2c518a83eed0307dfdf","slug":"video-ramkola-triveni-sugar-mill-ready-for-new-crushing-season-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुशीनगर: रामकोला त्रिवेणी चीनी मिल में 20 नवंबर से शुरू होगी गन्ने की पेराई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुशीनगर के रामकोला त्रिवेणी चीनी मिल में नए पेराई सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बृहस्पतिवार को पूजन-अर्चन के बाद सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक विनय प्रकाश गोंड, विधायक विवेकानंद पांडेय और प्रधान प्रबंधक यशराज सिंह ने डोंगे में गन्ना डालकर शुभारंभ किया। प्रधान प्रबंधक के अनुसार, मिल में 20 नवंबर से गन्ने की पेराई शुरू होगी। किसानों को गन्ना आपूर्ति के लिए पर्चियों का वितरण भी शुरू कर दिया गया है।

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