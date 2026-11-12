कुशीनगर: मथौली सीएचसी में सीएमओ का औचक निरीक्षण

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कुशीनगर के मथौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का बृहस्पतिवार दोपहर सीएमओ डॉ. चंद्रप्रकाश ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर इलाज व स्वास्थ्यकर्मियों के व्यवहार की जानकारी ली। पूर्व में मिली शिकायतों के क्रम में किए गए निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने खून की जांच और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी फीडबैक लिया।
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