मंझनपुर थाने में ड्यूटी के दौरान महिला सिपाही की गोली लगने से मौत, छानबीन में जुटी पुलिस

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महिला थाने में तैनात कांस्टेबल प्रियंका यादव की मंगलवार को ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन बचाया न जा सका। अभी यह नहीं पता चल सका कि गोली किन परिस्थितियों में चली। मूलत: गाजीपुर की रहने वालीं प्रियंका 2025 बैच की थीं। सुबह करीब दस बजे वह महिला थाने के गेट पर ड्यूटी पर तैनात थीं। इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। साथी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो वह खून से लथपथ थीं। पास में सरकारी राइफल पड़ी थी। गोली प्रियंका के गले के पास लगी और भेजा उड़ाते हुए निकल गई थी। पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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