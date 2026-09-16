Kaushambi News: शराब के लिए पैसे नहीं देने पर युवक से मारपीट, 45 हजार रुपये छीनने का आरोप

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मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी अफसर अली पुत्र एहशान अली मवेशियों की खरीद-फरोख्त करता है। उसका ससुराल करारी क्षेत्र के हिसामपुर गांव में है।अफसर अली के मुताबिक, 13 सितंबर की शाम वह ससुराल से घर लौट रहा था। जमदुआ गांव के पास गांव के ही चार अन्य युवकों के साथ मिलकर उसे रोक लिया और शराब के लिए रुपये मांगने लगे।अफसर अली का कहना है कि रुपये देने से मना करने पर आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई की और 45 हजार रुपये छीन लिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा।सीओ सौरभ सामंत ने बताया कि शराब के लिए रुपये मांगने को लेकर मारपीट की शिकायत मिली है। करारी पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल छिनैती की बात सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।