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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Man beaten up for refusing to pay for alcohol, accused of snatching Rs 45,000

Kaushambi News: शराब के लिए पैसे नहीं देने पर युवक से मारपीट, 45 हजार रुपये छीनने का आरोप

Wed, 16 Sep 2026 02:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:18 AM IST
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Man beaten up for refusing to pay for alcohol, accused of snatching Rs 45,000
करारी कोतवाली क्षेत्र के जमदुआ गांव के पास शराब के लिए रुपये नहीं देने पर एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने उसकी पिटाई करने के बाद 45 हजार रुपये छीन लिए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
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मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी अफसर अली पुत्र एहशान अली मवेशियों की खरीद-फरोख्त करता है। उसका ससुराल करारी क्षेत्र के हिसामपुर गांव में है।
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अफसर अली के मुताबिक, 13 सितंबर की शाम वह ससुराल से घर लौट रहा था। जमदुआ गांव के पास गांव के ही चार अन्य युवकों के साथ मिलकर उसे रोक लिया और शराब के लिए रुपये मांगने लगे।
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अफसर अली का कहना है कि रुपये देने से मना करने पर आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई की और 45 हजार रुपये छीन लिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा।


सीओ सौरभ सामंत ने बताया कि शराब के लिए रुपये मांगने को लेकर मारपीट की शिकायत मिली है। करारी पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल छिनैती की बात सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
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