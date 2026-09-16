Kaushambi News: कंटेनर के पीछे से भिड़ी डीसीएम, चालक की मौत, खलासी घायल

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फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के सुखनाबाद गांव निवासी मोहम्मद नईम (35) डीसीएम चालक था। मंगलवार रात वह खलासी अयान के साथ जयपुर से पाइप लादकर कोलकाता जा रहा था। बताया जा रहा है कि केसरिया गांव के पास पहुंचते ही डीसीएम अनियंत्रित होकर आगे चल रहे कंटेनर के पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि डीसीएम का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक व खलासी उसमें फंस गए।हादसा देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कटर मशीन की मदद से केबिन काटकर दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मोहम्मद नईम को मृत घोषित कर दिया। घायल अयान का अस्पताल में इलाज चल रहा है।पुलिस ने चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।