{"_id":"6a8d58b41496553631041f7e","slug":"video-wild-grass-engulfs-kanpur-selfie-point-no-cleaning-for-six-months-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"सेल्फी पॉइंट पर उगी जंगली घास, छह महीने से नहीं हुई सफाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

काकादेव में गोपाला टावर चौराहे के पास नगर निगम की ओर से बनवाया गया सेल्फी पॉइंट इन दिनों बदहाल स्थिति में है। लोगों के लिए ‘आई लव कानपुर’ स्लोगन के साथ सेल्फी लेने के लिए बनाए गए इस स्थान पर बड़ी-बड़ी जंगली घास उग आई है। नगर निगम की ओर से नियमित सफाई न कराए जाने के कारण सेल्फी पॉइंट के आसपास गंदगी और घास का कब्जा हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण यहां की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।

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