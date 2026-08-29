आंगन बना कब्रगाह: 'हाय लाडो को लील गया आंगन', हाथों में मिट्टी भर-भरकर चिखती रही मां, ऐसे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

जिस आंगन में यशी की किलकारियां गूंजीं, जहां वह खेली और बड़ी हुई, जहां से माता-पिता ने उसके हाथ पीले करने के सपने देखे थे। वहीं से शुक्रवार को उसे अंतिम विदाई दी गई। हादसे के बाद मां रेखा का रो-रोकर बुरा हाल था। वह आंगन की मिट्टी दोनों हाथों में भरकर बार-बार चीख रही थीं।

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उनके मुंह से बार-बार निकल रहा ‘हाय लाडो को लील गया आंगन’ हर किसी का कलेजा चीर रहा था। मां की चीख सुनकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। महाराजपुर के पुरवामीर गांव में हुए हादसे के बाद घर के बाहर खड़े पिता विनोद की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे।