कानपुर: बेटी गई…आशियाना भी उजड़ा, रेस्क्यू की खुदाई से परिवार बेघर, पड़ोसी के बरामदे में कटी रात, पढ़ें मामला

कानपुर में शुक्रवार को रक्षाबंधन के दिन पुरवामीर में यशी (18) 22 फीट गहरे गड्ढे में समा गई। सात घंटे के रेस्क्यू में बेटी तो नहीं बची, साथ ही मेहनत-मजदूरी से बना विनोद सविता का छोटा सा आशियाना भी ढह गया। रेस्क्यू के लिए जेसीबी-पोकलैंड चलाने को बरामदा, टीनशेड, जीना और बाथरूम तोड़ना पड़ा।

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एक हादसे ने विनोद को दोहरी मार दी। बेटी के गम में डूबे परिवार के सिर से छत भी छिन गई। घर में आए रिश्तेदारों समेत पूरा परिवार अब बेघर है। इस मुश्किल में मोहल्ले के लोग सहारा बने हैं। विनोद ने पत्नी रेखा और बच्चों के साथ पड़ोसी अजय पांडे के बरामदे में रात गुजारी, वहीं रिश्तेदारों को मोहल्ले वालों ने अपने घरों में शरण दी।