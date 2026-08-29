कानपुर: बेटी गई…आशियाना भी उजड़ा, रेस्क्यू की खुदाई से परिवार बेघर, पड़ोसी के बरामदे में कटी रात, पढ़ें मामला

कानपुर: बेटी गई…आशियाना भी उजड़ा, रेस्क्यू की खुदाई से परिवार बेघर, पड़ोसी के बरामदे में कटी रात, पढ़ें मामला
Kanpur News: पुरवामीर गांव में जमीन धंसने से यशी की मौत के बाद अब उसके परिवार पर बेघर होने का संकट आ गया है। सात घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जेसीबी और पोकलैंड चलाने से विनोद सविता का घर पूरी तरह टूट गया। खाने-पीने और रहने की कोई व्यवस्था न होने पर परिवार ने पड़ोसियों के यहां शरण ली है।
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कानपुर में शुक्रवार को रक्षाबंधन के दिन पुरवामीर में यशी (18) 22 फीट गहरे गड्ढे में समा गई। सात घंटे के रेस्क्यू में बेटी तो नहीं बची, साथ ही मेहनत-मजदूरी से बना विनोद सविता का छोटा सा आशियाना भी ढह गया। रेस्क्यू के लिए जेसीबी-पोकलैंड चलाने को बरामदा, टीनशेड, जीना और बाथरूम तोड़ना पड़ा।
एक हादसे ने विनोद को दोहरी मार दी। बेटी के गम में डूबे परिवार के सिर से छत भी छिन गई। घर में आए रिश्तेदारों समेत पूरा परिवार अब बेघर है। इस मुश्किल में मोहल्ले के लोग सहारा बने हैं। विनोद ने पत्नी रेखा और बच्चों के साथ पड़ोसी अजय पांडे के बरामदे में रात गुजारी, वहीं रिश्तेदारों को मोहल्ले वालों ने अपने घरों में शरण दी।
बारिश से खुदाई वाले गड्ढे में भर रहा है पानी
रेस्क्यू की खुदाई से पड़ोसी कल्लू सविता का घर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। दीवारें पिलर से अलग हो गई हैं, कच्ची छत के नीचे मिट्टी लगातार धंस रही है। ग्रामीणों ने सुरक्षा के चलते उनका घर भी खाली करा दिया है।विनोद के पास न खाने-पीने का सामान है, न रहने की व्यवस्था। रुक-रुक कर हो रही बारिश से खुदाई वाले गड्ढे में पानी भर रहा है।
मकानों के और धंसने का खतरा बढ़ गया
इससे आसपास के मकानों के और धंसने का खतरा बढ़ गया है। शनिवार सुबह से आसपास के गांवों के लोग पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं और मदद का आश्वासन दे रहे हैं। बता दें कि महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरवामीर गांव में विनोद सविता की पुत्री यशी (18) घर के अंदर बोरवेल में सुबह करीब सात बजे गिर गई थी।