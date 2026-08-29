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कानपुर: रात में भरभराकर गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबकर युवक की मौत, दो घंटे तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस, परिजन रो

Sat, 29 Aug 2026 08:04 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 29 Aug 2026 08:04 AM IST
सार

Kanpur News: घाटमपुर क्षेत्र के इटर्रा ग्राम पंचायत स्थित मोहनपुर गांव में बारिश के दौरान रात में एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे में एक युवक मलबे के नीचे दब गया। ग्रामीणों ने बमुश्किल मलबा हटाकर युवक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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Kanpur Mud house collapses suddenly at night young man dies after buried under debris
रात में भरभराकर गिरा कच्चा मकान - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में घाटमपुर क्षेत्र की इटर्रा ग्राम पंचायत के मजरा मोहनपुर गांव में बारिश के दौरान रात में एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा। हादसे के समय मकान के मलबे में अमित कुमार (25) दब गया। वहीं, मकान के नीचे बंधी कई बकरियां भी दब गईं। बकरियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

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मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े। मशक्कत कर मलबा हटाया और अमित कुमार को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल अमित को ग्रामीण तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां कुछ देर में  इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अमित कुमार की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

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दो घंटे तक एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने तत्काल 112 नंबर पर सूचना देकर मदद मांगी। ग्रामीणों के मुताबिक, लगातार फोन करने के बावजूद करीब दो घंटे तक न एंबुलेंस मौके पर पहुंची और न ही कोई राहत एवं बचाव टीम पहुंची। आखिरकार ग्रामीणों ने ही मोर्चा संभाला और घायल अमित को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई।

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