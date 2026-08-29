कानपुर: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा, मामा की मौत और भांजा गंभीर घायल, कपड़े खरीदकर लौट रहे थे घर, रेफर

कानपुर के घाटमपुर में मुगलरोड पर नवेड़ी चौराहे के पास शुक्रवार रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारते हुए कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार मामा की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, भांजा गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने घायल को सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज करने के बाद भांजे को कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

विज्ञापन



पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कानपुर देहात के खालेशहर निवासी आमोद (45) अपने भांजे मुकेश के साथ शुक्रवार रात घाटमपुर कपड़े खरीदने के लिए आए थे। वहां से कपड़े खरीदकर दोनों बाइक से देर रात वापस घर लौट रहे थे। तभी थाना क्षेत्र के नवेड़ी चौराहे के पास पहुंचते ही देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारते हुए कुचल दिया।