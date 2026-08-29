कानपुर: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा, मामा की मौत और भांजा गंभीर घायल, कपड़े खरीदकर लौट रहे थे घर, रेफर
Kanpur News: घाटमपुर क्षेत्र में मुगलरोड पर नवेड़ी चौराहे के पास शुक्रवार रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मामा-भांजे को कुचल दिया। इस हादसे में खालेशहर निवासी आमोद (45) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका भांजा मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया।
विस्तार
कानपुर के घाटमपुर में मुगलरोड पर नवेड़ी चौराहे के पास शुक्रवार रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारते हुए कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार मामा की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, भांजा गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने घायल को सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज करने के बाद भांजे को कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कानपुर देहात के खालेशहर निवासी आमोद (45) अपने भांजे मुकेश के साथ शुक्रवार रात घाटमपुर कपड़े खरीदने के लिए आए थे। वहां से कपड़े खरीदकर दोनों बाइक से देर रात वापस घर लौट रहे थे। तभी थाना क्षेत्र के नवेड़ी चौराहे के पास पहुंचते ही देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारते हुए कुचल दिया।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
हादसे में आमोद की मौके पर ही मौत हो गई। वही भांजा गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घटना की सूचना फोनकर पुलिस को दी। जानकारी मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को घाटमपुर सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज करने के बाद भांजे मुकेश को गंभीर हालत में कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
घटना की सूचना मिलते घर में कोहराम मच गया। मृतक आमोद की पत्नी सुमन समेत उनकी बेटी कशिश (20), कृतिका (15), बेटा अभि सिंह (10) का रो-रोकर बुरा हाल है। रिश्तेदार उसे ढांढस बंधाते रहे। थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि सूचना मिली थी। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। मृतक के परिजनों को सूचना देने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।