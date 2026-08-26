{"_id":"6a8ebdd2ebbe19c4ce0dd6e6","slug":"video-vip-road-caves-in-at-jajmau-kanpur-five-foot-deep-sinkhole-forms-near-saraiya-crossing-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के जाजमऊ में वीआईपी रोड धंसी, सरैया चौराहे के पास हुआ पांच फीट गहरा गड्ढा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के जाजमऊ स्थित वीआईपी रोड पर सरैया चौराहे के पास बुधवार सुबह बारिश के दौरान अचानक सड़क धंसने से पांच फीट गहरा गड्ढा हो गया। इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी जगह पर पहले भी कई बार सड़क धंस चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभागों द्वारा कोई ठोस समाधान नहीं किया जा रहा है।

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