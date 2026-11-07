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कानपुर के बाजारों में त्योहारी भीड़ का बेकाबू दबाव, जरीब चौकी मार्ग पर रेंगते नजर आए वाहन

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 11:33 AM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 11:33 AM IST







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धनतेरस के मौके पर बाजारों में खरीदारी के लिए निकले शहरवासियों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। अफीम कोठी चौराहे से लेकर जरीब चौकी चौराहे तक शुक्रवार को भीषण जाम लगा रहा, जिससे लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहे। ... और पढ़ें

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