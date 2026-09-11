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कानपुर: दो कारों की भिड़ंत, गंगा स्नान से लौट रहे यात्रियों समेत दर्जनभर चुटहिल

प्रसून शुक्ला

Updated Fri, 11 Sep 2026 12:12 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 12:12 PM IST







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बिठूर थाना क्षेत्र के यश कोठारी चौराहे पर दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। दुर्घटना में दोनों वाहनों में सवार करीब दर्जनभर लोग मामूली रूप से चुटहिल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों कारों को सड़क से किनारे करवाकर यातायात सुचारु कराया। ... और पढ़ें

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