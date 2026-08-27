{"_id":"6a8fe2c2b763204d5d0f967b","slug":"video-training-aircraft-crashes-near-ganga-barrage-one-dead-and-one-seriously-injured-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, दो प्रशिक्षु पायलट की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गंगा बैराज क्षेत्र में नत्थूपुरवा गांव के पास गुरुवार को ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एयरक्राफ्ट सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव की टीमें मौके पर पहुंचीं। दोनों सवारों को बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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