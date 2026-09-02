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कानपुर: एआरटीओ आलोक कुमार और एआरटीओ प्रवर्तन सोमलता यादव तत्काल प्रभाव से निलंबित, पकड़ी गई थी अनियमितताएं

Wed, 02 Sep 2026 05:31 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 02 Sep 2026 05:31 PM IST
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Kanpur: ARTO Alok Kumar and ARTO Somlata Yadav suspended with immediate effect
कानपुर आरटीओ छापा - फोटो : amar ujala
एआरटीओ आलोक कुमार और एआरटीओ प्रवर्तन सोमलता यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बीते दिनों परिवहन विभाग के दफ्तर में छापेमारी के दौरान तमाम अनियमितताएं पकड़ी गई थी। काम के एवज में रिश्वतखोरी और उगाही के तमाम सबूत सामने आए थे। एआरटीओ आलोक कुमार को मुख्यालय से संबंध किया गया है। 
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