कानपुर: एआरटीओ आलोक कुमार और एआरटीओ प्रवर्तन सोमलता यादव तत्काल प्रभाव से निलंबित, पकड़ी गई थी अनियमितताएं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 02 Sep 2026 05:31 PM IST
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एआरटीओ आलोक कुमार और एआरटीओ प्रवर्तन सोमलता यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बीते दिनों परिवहन विभाग के दफ्तर में छापेमारी के दौरान तमाम अनियमितताएं पकड़ी गई थी। काम के एवज में रिश्वतखोरी और उगाही के तमाम सबूत सामने आए थे। एआरटीओ आलोक कुमार को मुख्यालय से संबंध किया गया है।
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