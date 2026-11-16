{"_id":"6afb341292e3b6c5310b79df","slug":"video-traffic-awareness-campaign-conducted-at-ramadevi-intersection-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामादेवी चौराहे पर चला यातायात जागरूकता अभियान, डीसीपी ट्रैफिक के नेतृत्व में ई-ऑटो चालकों की हुई चेकिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकेरी क्षेत्र के रामादेवी चौराहे पर सोमवार शाम को यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान डीसीपी ट्रैफिक अमरनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान के दौरान रामादेवी चौराहे पर ई-ऑटो रिक्शा चालकों के वाहनों की चेकिंग की गई। अभियान के दौरान ब्रेथ एनालाइजर (मुंह में लगाने वाला शराब मापने वाला यंत्र) लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों और चालकों की चेकिंग की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी गई। पुलिस ने चालकों को समझाया कि नशे में वाहन चलाना खुद के साथ-साथ दूसरों की जान के लिए भी खतरनाक है।

... और पढ़ें