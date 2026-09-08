तीन बच्चों की मां से मिलने पहुंचा आशिक: 30 घंटे कमरे में रहा बंद, महिला से 13 साल है छोटा, ऐसे बची युवक की जान

1 of 6 भीतरगांव के छांजा गांव में 30 घंटे से कमरे में बंधक युवक - फोटो : amar ujala







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स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस दोनों को सुरक्षित थाने ले जाने में सफल रही। बताया गया कि बिंदकी, फतेहपुर निवासी 25 वर्षीय युवक सोमवार तड़के छांजा गांव में रहने वाली 38 वर्षीय महिला मित्र से मिलने पहुंचा था। महिला तीन बच्चों की मां है और उसकी बड़ी बेटी की शादी तय है।

2 of 6 भीतरगांव के छांजा गांव में 30 घंटे से कमरे में बंधक युवक - फोटो : amar ujala

परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और उसका मोबाइल छीनकर कमरे में बंद कर दिया। करीब 30 घंटे तक युवक के बंधक रहने के बाद महिला मंगलवार को चुपके से साढ़ थाने पहुंची और पुलिस से मदद मांगी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसके घरवाले युवक की हत्या करने की फिराक में हैं।

3 of 6 प्रेमी को छुड़ाने पहुंची पुलिस से भिड़ीं महिलाएं - फोटो : amar ujala

पुलिस युवक को छुड़ाने पहुंची तो महिलाओं ने घेरा वाहन महिला की सूचना पर साढ़ पुलिस छांजा गांव पहुंची और कमरे से युवक को बाहर निकलवाया। पुलिस दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाने लगी तो मोहल्ले की महिलाएं आक्रोशित हो गईं। उन्होंने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और दोनों को थाने ले जाने का विरोध किया।

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4 of 6 भीतरगांव के छांजा गांव में 30 घंटे से कमरे में बंधक युवक - फोटो : amar ujala

महिलाओं ने आरोप लगाया कि महिला आए दिन बाहरी युवकों को बुलाती है, जिससे आसपास के माहौल पर गलत असर पड़ रहा है। पुलिस द्वारा दोनों को ले जाने के प्रयास के दौरान महिलाओं ने महिला को गाड़ी से उतारने और उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया। इस दौरान महिला को बचाने पहुंचे दरोगा आशीष सिंह से भी महिलाओं की भिड़ंत हो गई।

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5 of 6 प्रेमी को छुड़ाने पहुंची पुलिस से भिड़ीं महिलाएं - फोटो : amar ujala