औरैया में दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित ट्रक ने दो बाइकों में मारी टक्कर, एक की मौत, 12वीं का छात्र गंभीर

बिधूना कोतवाली क्षेत्र में एरवाकटरा मार्ग पर गांव भटौली और बदनपुर के बीच मंगलवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक के पास खड़े 12वीं के छात्र समेत दो सगे घायल हो गए। घायलों को सीएचसी ले जाया गया। वहां से छात्र को रेफर कर दिया गया। हादसे में एक बाइक ट्रक के नीचे फंसी और करीब 25 से 30 मीटर तक घिसटती चली गई। वहीं पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन का पोल भी ट्रक की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद चालक मौके से भाग निकला।

विज्ञापन





एरवाकटरा थाना क्षेत्र के गांव एरवाकुइली गांव निवासी शरद पोरवाल (28) मंगलवार को बाइक से बैंक आए थे। यहां काम खत्म करने के बाद वह घर वापस जा रहे थे। तभी सामने से आए अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी, जिससे शरद की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता मृगेंद्र सिंह ने बताया कि शरद बैंक में लोन से संबंधित काम निपटाकर घर लौट रहा था। शरद शादीशुदा था, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी से पिछले पांच वर्षों से मुकदमा चल रहा था और कोई संतान नहीं है।