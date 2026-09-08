महोबा: एसआई की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत, पिता से फोन पर बोली थी संगीता- जान से मारना चाहते हैं ससुरालीजन

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जनपद फतेहपुर के मलिकपुर गांव निवासी योगेंद्र राजपूत ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी बेटी संगीता (25) की शादी थाना अजनर के टिकरिया निवासी अनोज राजपूत के साथ नौ जुलाई 2024 को की थी। शादी के साथ दस लाख रुपये नकद, एक प्लाट, आभूषण व दहेज का सामान दिया था। शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज में स्कॉर्पियो कार की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर संगीता को प्रताड़ित करने लगे। कई बार मारपीट की गई। यह बात उसकी बेटी ने फोन कर पिता को बताई। सात सितंबर को बेटी ने एक बार फिर फोन कर बताया कि ससुरालीजन उसे जान से मारना चाहते हैं। उसकी मारपीट की जा रही है।