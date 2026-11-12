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कानपुर में विश्व शांति के लिए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने की विशेष प्रार्थना

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 12 Nov 2026 04:10 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 04:10 PM IST







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कानपुर के निराला नगर स्थित रेलवे ग्राउंड में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना की। इस आध्यात्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर सद्भाव और कल्याण की कामना की। ... और पढ़ें

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