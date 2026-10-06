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कानपुर: सपाइयों ने धरना-प्रदर्शन किया, पुतला फूंकने से रोकने पर पुलिस से भिड़े

Tue, 06 Oct 2026 11:26 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:26 PM IST
SP workers stage protest; clash with police after being stopped from burning effigies
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली संसद मार्ग पर निकाले जा रहे मार्च में शामिल सपा मुखिया अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने की खबर पर मंगलवार को शहर में सपाइयों ने धरना-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त के पुतले फूंकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया तो सपाई भिड़ गए। धक्का-मुक्की में एसीपी का बैज नुचा गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने की खबर मिलते ही सपाई भड़क गए। मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह और सपा महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद की अगुवाई में सपाइयों ने नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर धरना शुरू किया। इसके बाद कार्यकर्ता पुतला लेकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े। उर्सला अस्पताल के सामने पुलिस ने रोक लिया, जहां पुतला छीनने के दौरान कहासुनी और धक्का-मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और पहले पुलिस लाइन और फिर रेल बाजार थाने पहुंचाया। जहां पर सपाई धरने पर बैठ गए। मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव मिंटू, महासचिव बंटी सेंगर और समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव समेत अन्य मौजूद रहे। वहीं सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण सिंह के नेतृत्व में युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्पित यादव, संतोष यादव और रोहित शुक्ला समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने श्री राम चौक यशोदानगर बाईपास पर प्रदर्शन किया। पुतला फूंकने के दौरान पुलिस से यहां भी धक्का-मुक्की हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और नौबस्ता थाने ले जाकर बाद में रिहा कर दिया।
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