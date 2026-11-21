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एक पक्ष को की गई कॉल में युवक चौकी इंचार्ज से पूछता है कि भाई से कितने रुपये में काम होने की बात तय हुई थी। इस पर चौकी इंचार्ज विश्व प्रकाश जवाब देता है सिक्स-जीरो। फिर कहता है, बहन आई थी 20 हजार दे गई है और 40 अभी बाकी हैं। शेष रकम सेवा-पानी की रहेगी। ऑडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही देर में मामला सीपी तक पहुंच गया।सीपी ने तत्काल ही डीसीपी पश्चिम से पूरे मामले की जानकारी ली। डीसीपी ने बताया कि मारपीट के मामले में रिश्वत मांगने की बात सामने आई है। इस पर पुलिस कमिश्नर ने दरोगा विश्व प्रकाश को निलंबित कर दिया। सीपी ने बताया कि पूरा प्रकरण क्या और कब का है, ऑडियो कब रिकाॅर्ड की गई और क्या दरोगा के अलावा कोई सिपाही भी मामले में शामिल है, इन सबकी जांच एसीपी बिल्हौर को दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यदि किसी भी थाने और चौकी में कोई पुलिसकर्मी रिश्वत मांगता है तो पीड़ित इसकी शिकायत सीधे उनसे कर सकते हैं।