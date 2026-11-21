चिड़ियाघर में गुजरात के वनतारा से लाए गए नर कंगारू की शुक्रवार को माैत हो गई। पोस्टमार्टम में अंग काले मिले हैं। इससे शरीर में जहर होने की बात कही जा रही है। सांप के काटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। मौत की असली वजह की पुष्टि के लिए विसरा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), बरेली भेजा जाएगा।

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जनवरी 2025 में तत्कालीन रेंजर नावेद इकराम और उनकी टीम गुजरात के वनतारा से कंगारुओं के दो जोड़े लाई थी। इसमें एक सफेद और एक भूरे रंग का जोड़ा था। भूरे कंगारू के जोड़े ने पिछले वर्ष एक बच्चे को जन्म दिया था। इससे चिड़ियाघर में कंगारुओं की संख्या बढ़कर पांच हो गई थी। अप्रैल में सफेद मादा कंगारू के दांत और मसूड़ों में गंभीर संक्रमण हो गया था। करीब दो महीने तक उपचार चला लेकिन संक्रमण बढ़कर मस्तिष्क तक पहुंच गया और उसकी माैत हो गई थी।