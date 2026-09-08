कानपुर में अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड ट्रैक के लिए मिट्टी का परीक्षण का काम शुरू

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कानपुरवासियों की रोजाना रेलवे क्रासिंग पर लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अनवरगंज से मंधना के बीच एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाना है। इसी को लेकर अब रेलवे ट्रैक के किनारे कई जगहों पर मिट्टी की टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है। सोमवार को कानपुर विश्वविद्यालय के सामने दो जगहों पर मिट्टी की टेस्टिंग किया जा रहा है।

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