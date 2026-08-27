{"_id":"6a9061468fe3fcc52a0dccae","slug":"video-shuklaganj-rain-induced-pothole-on-sitaram-colony-road-poses-accident-risk-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"शुक्लागंज: सीताराम कॉलोनी मार्ग पर बारिश से हुआ गड्ढा, हादसे का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीताराम कॉलोनी मार्ग पर बीते कुछ दिनों से लगातार रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण सड़क मार्ग पर गड्ढा हो गया है। जो कि करीब 8 फीट गहरा है। गड्ढा होने से दिन हो या रात राह चलते लोग गिर कर घायल हो रहे हैं। बताया गया कि एक माह पहले जल निगम की ओर से यहां भूमिगत पेयजल पाइप लाइन डाली गई थी जहां पर विभागीय ठेकेदार द्वारा इंटरलॉकिंग का कार्य सही ढंग से नहीं कराया गया इस कारण आज बारिश के दौरान वहां गड्ढा हो गया जिससे राहगीरों का चलना दूभर है। जल निगम के सहायक अभियंता सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इसकी उन्हें जानकारी नहीं है गड्ढे को जल्द भरवा कर पैच वर्क कराया जाएगा।

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