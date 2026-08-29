कानपुर: अचानक धंस गई सात फीट जमीन, नीम के पेड़ के पास हुआ गहरा गड्ढा, पूर्व में कुआं होने की जताई जा रही आशंका

कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुरवामीर गांव में शुक्रवार को हुई हृदयविदारक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। आसपास के गांवों में भी अब लोग सतर्क हो गए है और बारिश में विशेष सावधानी बरतने लगे है।

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शनिवार सुबह करीब सात बजे पीआरवी 112 में सूचना आई कि सिखटिया गांव में बदलू पासवान के घर के पास जमीन धंस गई है। सूचना से हड़कंप मच गया टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। ग्रामीण बदलू पासवान और धनराज पासवान ने बताया कि उनके घर के बगल में एक नीम का पेड़ है।