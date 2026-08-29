फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Seven feet of ground suddenly caved in creating a deep pit near a neem tree

कानपुर: अचानक धंस गई सात फीट जमीन, नीम के पेड़ के पास हुआ गहरा गड्ढा, पूर्व में कुआं होने की जताई जा रही आशंका

Sat, 29 Aug 2026 08:16 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 29 Aug 2026 08:16 AM IST
सार

Kanpur News: महाराजपुर थाना क्षेत्र के सिखटिया गांव में शनिवार सुबह करीब सात बजे जमीन धंसने से सात फीट गहरा गड्ढा हो गया। सूचना पर पहुंची पीआरवी 112 ने जांच-पड़ताल की। ग्रामीणों का अनुमान है कि यहां पूर्व में कुआं रहा होगा, जिसके चलते मिट्टी धंसी है।

विज्ञापन
Kanpur Seven feet of ground suddenly caved in creating a deep pit near a neem tree
सिखटिया गांव में सड़क पर बना गहरा गड्ढा - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुरवामीर गांव में शुक्रवार को हुई हृदयविदारक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। आसपास के गांवों में भी अब लोग सतर्क हो गए है और बारिश में विशेष सावधानी बरतने लगे है।

विज्ञापन

शनिवार सुबह करीब सात बजे पीआरवी 112 में सूचना आई कि सिखटिया गांव में बदलू पासवान के घर के पास जमीन धंस गई है। सूचना से हड़कंप मच गया टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। ग्रामीण बदलू पासवान और धनराज पासवान ने बताया कि उनके घर के बगल में एक नीम का पेड़ है।

विज्ञापन





ग्रामीणों ने खुद निगरानी शुरू कर दी है
उसके बगल में करीब सात फीट गहरा गड्ढा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में यहां कुआं था, शायद इसी वजह से मिट्टी धंसी है। हालांकि सतर्कता बरतते हुए ग्रामीणों ने खुद निगरानी शुरू कर दी है । छोटे बच्चों को उसके आसपास जाने नहीं दिया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed