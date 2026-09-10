{"_id":"6aa2a5a5942c0ba6af093759","slug":"video-retired-irrigation-department-employee-dies-by-suicide-in-kanpur-illness-mentioned-in-note-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बीमारी से परेशान रिटायर्ड सिंचाई कर्मचारी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट मिला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: बीमारी से परेशान रिटायर्ड सिंचाई कर्मचारी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट मिला

प्रसून शुक्ला

Updated Thu, 10 Sep 2026 06:12 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 06:12 PM IST







Link Copied



कानपुर के चकेरी के सावित्री नगर में सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रामरतन साहू ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में बीमारी से परेशान होने की बात लिखी है। परिजनों के मुताबिक उनका लंबे समय से चेस्ट का इलाज चल रहा था। ... और पढ़ें

विज्ञापन