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कानपुर: जान हथेली पर लेकर नौबस्ता द्विवेदी नगर की जर्जर पुलिया से निकलने पर मजबूर हैं लोग

Shikha Pandey

Updated Sat, 26 Sep 2026 05:15 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 05:15 PM IST







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नौबस्ता द्विवेदी नगर की पुलिया जर्जर है। जान हथेली पर लेकर लोग इसी जर्जर पुलिया ने निकलने को मजबूर है। यह पुलिया हादसों को दावत दे रही है। ... और पढ़ें

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