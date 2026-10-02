कानपुर में राष्ट्रीय उदय पार्टी का 8वां स्थापना दिवस, बाबूराम पाल बोले- अति पिछड़ों को हक दिलाना प्राथमिकता

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गांधी जयंती के अवसर पर कानपुर के चिरंजीलाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय उदय पार्टी का 8वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष राम आसरे पाल की अध्यक्षता और राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न इस कार्यक्रम में अति पिछड़ा वर्ग हेतु सामाजिक न्याय समिति व रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने, चालकों के लिए 50 लाख का बीमा, और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने सहित कई बड़े सामाजिक-राजनीतिक एजेंडे पर प्रस्ताव पारित किए गए। आयोजकों ने आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने का संकल्प दोहराया।

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