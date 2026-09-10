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कानपुर: बाढ़ से निपटने की तैयारी, बैराज हाईवे पर अस्थाई आशियाना शरण लेने की तैयारी कर रहे लोग

Shikha Pandey

Updated Thu, 10 Sep 2026 08:40 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 08:40 PM IST







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ख्योरा कटरी के मजरों भोपालपुरवा और भगवानदीनपुरवा में बाढ़ का पानी घुसने लगा है।आशंका है कि अगर इसी तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ा तो अगले 30 से 40 घंटों में घरों में पानी घुसने लगेगा। इसी को लेकर भोपालपुरवा में रहने वाले रोहित निषाद और शिवा निषाद ने गंगा बैराज पर फुटपाथ पर शरण लेने के लिए अस्थायी आशियाना बनाने की तैयारी में जुट गए। ... और पढ़ें