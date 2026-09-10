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कानपुर: बाढ़ से निपटने की तैयारी, बैराज हाईवे पर अस्थाई आशियाना शरण लेने की तैयारी कर रहे लोग

Thu, 10 Sep 2026 08:40 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Thu, 10 Sep 2026 08:40 PM IST
Preparations to tackle floods; people getting ready to set up temporary shelters on the Barrage highway
ख्योरा कटरी के मजरों भोपालपुरवा और भगवानदीनपुरवा में बाढ़ का पानी घुसने लगा है।आशंका है कि अगर इसी तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ा तो अगले 30 से 40 घंटों में घरों में पानी घुसने लगेगा। इसी को लेकर भोपालपुरवा में रहने वाले रोहित निषाद और शिवा निषाद ने गंगा बैराज पर फुटपाथ पर शरण लेने के लिए अस्थायी आशियाना बनाने की तैयारी में जुट गए।
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