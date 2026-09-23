फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Panic ensues as peanut-laden DCM truck suddenly catches fire on elevated highway

कानपुर: एलिवेटेड हाईवे पर मूंगफली लदी डीसीएम में अचानक लगी आग, मचा हड़कंप

Wed, 23 Sep 2026 11:10 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:10 PM IST
Panic ensues as peanut-laden DCM truck suddenly catches fire on elevated highway
चकेरी के कोयला नगर इलाके से गुजर रहे एलिवेटेड हाईवे पर मूंगफली लदी डीसीएम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते डीसीएम आग का गोला बन गया। घटना से मौके पर हड़कंप मच गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

मॉकड्रिल: जाखू रोपवे में फंसे दो पर्यटकों का एनडीआरएफ ने सुरक्षित बचाया

Mock Drill: NDRF safely rescues two tourists stranded on the Jakhu ropeway.
Shimla
23 Sep 2026

बागपत: लोकमंच पर राज्य मंत्री के सामने किसानों का हंगामा, खाद-गन्ना भुगतान समेत कई मांगें उठाईं

Farmers Protest in Front of Minister at Baghpat Lokmanch, Raise Demands Over Fertiliser and Sugarcane Payments
Baghpat
23 Sep 2026

बागपत: शॉर्ट सर्किट से स्कूल बस में लगी आग, पांच बच्चों को समय रहते सुरक्षित निकाला

School Bus Catches Fire Due to Short Circuit in Khekra, Five Children Rescued Safely
Baghpat
23 Sep 2026
विज्ञापन
विज्ञापन

बिजनौर: दुपट्टे से गला घोंटकर महिला की हत्या, गन्ने के खेत में फेंका शव; पास बैठी रो रही थी डेढ़ साल की बच्ची

Woman Found Dead in Sugarcane Field in Noorpur, Suspected Strangulation; Toddler Found Crying Beside Body
Bijnor
23 Sep 2026

मुजफ्फरनगर: सुनसान गली से गुजर रही महिला से छेड़छाड़, सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर आरोपी की तलाश

Woman Harassed While Passing Through Desolate Lane in Khatauli, Police Search for Accused
Muzaffarnagar
23 Sep 2026
विज्ञापन

वीडियो: धर्मशाला के जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर का आयोजन, 136 लोगों की हुई निशुल्क जांच

Video: Multi-purpose medical camp organized at the District Ayurvedic Hospital in Dharamshala; 136 people underwent free check-ups.
Dharamshala
23 Sep 2026

मेरठ: सेशन के बीच कॉलेज बदलने के विरोध में दूसरे दिन भी धरना, गर्मी में छात्रा बेहोश; सीओ के आश्वासन पर समाप्त

Students Continue Protest Against Mid-Session College Transfer in Hastinapur, Student Faints in Heat
Meerut
23 Sep 2026
विज्ञापन

बागपत: 15 साल पुराने वाहनों की कार्रवाई के विरोध में एआरटीओ कार्यालय पर हंगामा, अधिकारियों के वाहन पहले सीज करने की मांग

Uproar at Baghpat ARTO Office Over Seizure of 15-Year-Old Vehicles, Protesters Demand Action Against Officials' Vehicles First
Baghpat
23 Sep 2026

Video: फ्लाईओवर निर्माण से मुक्तिधाम बचाने की मांग, 80 से अधिक ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Video: फ्लाईओवर निर्माण से मुक्तिधाम बचाने की मांग, 80 से अधिक ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
Lucknow
23 Sep 2026

मंडी: डॉ. चमन बोले- 1965 के युद्ध की वीरगाथाओं से प्रेरणा लें एनसीसी कैडेट

Mandi: Dr. Chaman says NCC cadets should draw inspiration from the tales of heroism of the 1965 war.
Mandi
23 Sep 2026

VIDEO: वेतन विसंगति के मुद्दे पर मुखर हुए एनएचएम चिकित्सक व कर्मी

VIDEO: वेतन विसंगति के मुद्दे पर मुखर हुए एनएचएम चिकित्सक व कर्मी
Gonda
23 Sep 2026

हमीरपुर: जाहू स्कूल में दो दिवसीय बाल विज्ञान कांग्रेस शुरू, 574 प्रतिभागी ले रहे भाग

Hamirpur: Two-day Children's Science Congress begins at Jahu School; 574 participants taking part.
Hamirpur (Himachal)
23 Sep 2026

जालंधर में महिला कार चालक का कहर, न्यू जवाहर नगर रोड पर 2 युवतियों को मारी टक्कर; वीडियो वायरल

Woman hits two young women with vehicle in Jalandhar
Jalandhar
23 Sep 2026

लुधियाना में लोगों ने पीने के पानी और सीवरेज की समस्या को लेकर जताया रोष

People in Ludhiana expressed resentment over drinking water and sewerage issues.
Ludhiana
23 Sep 2026

लुधियाना में 300 किलो गांजा तस्करी मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

Two accused arrested in 300 kg cannabis smuggling case in Ludhiana
Ludhiana
23 Sep 2026

एशियाई खेलों में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन, सांसद अशोक मित्तल ने जताई खुशी

Impressive performance by Lovely Professional University athletes at the Asian Games.
Jalandhar
23 Sep 2026

Video: सुबह से छाए बादलों के बाद लखनऊ में रिमझिम बारिश

Video: सुबह से छाए बादलों के बाद लखनऊ में रिमझिम बारिश
Lucknow
23 Sep 2026

Video: प्रदेशीय विद्यालयीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Video: प्रदेशीय विद्यालयीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
Lucknow
23 Sep 2026

Video: यूपी बैडमिंटन अकादमी में सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड

Video: यूपी बैडमिंटन अकादमी में सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड
Lucknow
23 Sep 2026

सपा सरकार में सीएचसी चढ़ गया भ्रष्ट्राचार की भेंट: डिप्टी सीएम

CHC fell prey to corruption during SP government: Deputy CM
Sant Kabir Nagar
23 Sep 2026

चंडीगढ़ में टीकाकरण को बढ़ावा देने की पहल, आइस पैक कंडीशनिंग स्टेशन मॉडल तैयार

चंडीगढ़ में टीकाकरण को बढ़ावा देने की पहल, आइस पैक कंडीशनिंग स्टेशन मॉडल तैयार
Chandigarh-Punjab
23 Sep 2026

उमरिया की शर्मनाक तस्वीर: कफन में लिपटे जनाजे को दफनाने का अलग ही संघर्ष, तीन फीट पानी में से निकले लोग

Funeral Procession Crosses River, Viral Video Raises Questions
Madhya Pradesh
23 Sep 2026

VIDEO: पटल पर नहीं मिले पेंशन प्रतिनिधि, विधायक हुईं नाराज

Representatives absent at Seva Setu program counter MLA expresses displeasure
Agra
23 Sep 2026

VIDEO: जरार का ऐतिहासिक जल विहार मेला, डोले के साथ निकले दाऊजी महाराज

Dauji Maharaj taken out in procession with Dola at historic Jal Vihar Fair in Agra
Agra
23 Sep 2026

VIDEO: मथुरा के कस्बा फरह में धूमधाम से हुआ गणपति विसर्जन

Ganpati Visarjan celebrated with great fanfare in town of Farah in Mathura
Mathura
23 Sep 2026

VIDEO: अमेरिकी पर्यटक बैग चोरी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, बच्चा गैंग ने बनाया निशाना

One accused arrested in connection with theft of an American tourist bag
Agra
23 Sep 2026

VIDEO: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- कानून व्यवस्था सुधरी तो बढ़ने लगे उद्योग, युवाओं को जिले में ही मिल रहा रोजगार

VIDEO: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- कानून व्यवस्था सुधरी तो बढ़ने लगे उद्योग, युवाओं को जिले में ही मिल रहा रोजगार
Barabanki
23 Sep 2026

VIDEO: अयोध्या के सांसद बोले- चढ़ावा चोरी में मुख्य दोषियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया गया

VIDEO: अयोध्या के सांसद बोले- चढ़ावा चोरी में मुख्य दोषियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया गया
Ayodhya
23 Sep 2026

वीडियो: राजकीय महाविद्यालय भोरंज में अंतर-महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू

Video: Inter-college Kabaddi tournament begins at Government College, Bhoranj.
Hamirpur
23 Sep 2026

सिरमौर: ददाहू में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का युवा व्यापारियों ने किया स्वागत

Sirmaur: Young traders welcomed Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri in Dadahu.
Sirmour
23 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed