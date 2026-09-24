विनीत मिनोचा हत्याकांड: विशाल पर भी था कर्ज, दो लाख में किया तैयार, चाकू ने फेल कर दी प्लानिंग

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दुकान में चोरी किए जाने के आरोप में भले ही विनीत ने उसे निकाल दिया था लेकिन सुब्रत ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। सुब्रत की शादी हुई तो विशाल शालू से भी जुड़ गया। हालांकि इस बात का पता विनीत को पूरी तरह से नहीं था। विनीत से छिपाकर सुब्रत और शालू विशाल से घर के काम कराया कराते थे। सुब्रत ने बताया कि विशाल पर भी कर्ज था इसलिए उन दोनों करीब छह माह से पापा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। पहले एक्सीडेंट कर मारने की साजिश रची थी, लेकिन विशाल ने मना कर दिया। इसके बाद घर के भीतर ही तकिया से मुंह दबाकर हत्या की साजिश रची ताकि परिवार को हार्ट अटैक बताकर मामले को रफा-दफा किया जा सके।

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सुब्रत पर 40 लाख का तो विशाल पर करीब दो लाख रुपये का कर्ज था। सुब्रत ने विशाल को दो लाख रुपये में ही तैयार किया था। सुब्रत के अनुसार, तकिया से मुंह दबाकर मारना और हार्टअटैक बता कर मामले को रफा-दफा करने की प्लानिंग थी लेकिन चाकू ने पूरी प्लानिंग फेल कर दी। विशाल ने विनीत के साथ उनकी दुकान पर 2010 से 2022 तक काम किया था।