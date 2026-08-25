काकादेव में ओपन जिम पार्क बदहाल, लाखों के उपकरण पड़े-पड़े खा रहे जंग

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शहरवासियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए नगर निगम की ओर से जगह-जगह लाखों रुपये की लागत से ओपन जिम पार्क विकसित किए गए हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में कई पार्क बदहाली का शिकार हैं। काकादेव में साईं मंदिर चौराहे के पास बना ओपन जिम पार्क भी बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। पार्क में लगे कई व्यायाम उपकरण गिरे पड़े हैं और लंबे समय से देखरेख न होने के कारण जंग खा रहे हैं। इससे लोगों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

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