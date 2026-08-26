कानपुर में नीट छात्रा का सुसाइड: कमरे के पंखे से लटका मिला शव, बुआ के बेटे पर परेशान करने का आरोप, परिजन बेहाल

कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर गंगानगर में नीट की छात्रा ने बुधवार सुबह फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मूलरूप से चंदौली जिले के सकराकारी धानापुर निवासी नरेंद्र प्रताप दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते है।

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उनके परिवार में पत्नी नीलम देवी, बेटा अभिषेक, खुशी और बेटी खुशबू सिंह (18) थीं। खुशबू नीट की तैयारी कर रही थी। अभिषेक ने बताया कि वह लोग तीन साल से चकेरी के श्याम नगर गंगानगर में किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। भाई अभिषेक ने बताया कि परिवार का ही एक सदस्य उनकी बहन को परेशान कर रहा था।