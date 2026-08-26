ठेकेदारों के सिंडिकेट पर कार्रवाई: 125 करोड़ के टेंडर निरस्त, पांच कंपनियां ब्लैक लिस्टेड, मुख्य आरोपी की तलाश

कानपुर में मुख्यमंत्री के सख्त तेवरों के बाद नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार करने वालों पर पुलिस कमिश्नर और नगर आयुक्त ने मंगलवार को शिकंजा कसा है। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने 125 करोड़ के टेंडर निरस्त कर दिए हैं। आठ कंपनियों में से पांच की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार पाया गया। इन पांच कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया।

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इसके साथ ही छह कंपनियों पर प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। वहीं, एक कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस ने दो ठेकेदार संदीप जैन और रज्जन बाजपेई को गिरफ्तार कर लिया है। डरा-धमकाकर और जालसाजी कर ठेके बांटने के आरोपी आगरा निवासी गोविंद शर्मा की पुलिस को तलाश है। वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ठेकेदारी कर चुका है।