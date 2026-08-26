कानपुर: ‘काटा तो गया पर जमा नहीं हुआ’, सोसाइटी मोटर्स पर आयकर सर्वे, टीडीएस-टीसीएस में एक करोड़ की गड़बड़ी

कानपुर में आयकर विभाग के टीडीएस विंग का कार-बाइक विक्रेता कंपनी सोसाइटी मोटर्स के प्रतिष्ठानों पर सर्वे मंगलवार को 12 घंटे की जांच के बाद खत्म कर दिया गया। जांच में टीडीएस और टीसीएस में एक करोड़ के करीब की गड़बड़ी मिली है। वहीं, कंपनी पर पिछले वर्षों का 16-17 लाख रुपये बकाया था। इसे सर्वे के दौरान जमा कराया गया।

विज्ञापन



20 से अधिक अफसरों की चार अलग-अलग टीमों ने सोमवार दोपहर दो बजे के करीब कंपनी के मकरावटगंज, सिविल लाइंस, जीटीरोड और साकेतनगर स्थित शोरूम में जांच-पड़ताल शुरू की थी। अफसरों ने कर्मचारियों के वेतन, सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतान पर काटे गए टीडीएस संबंधी दस्तावेजों की जांच की।