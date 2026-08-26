कानपुर: ‘काटा तो गया पर जमा नहीं हुआ’, सोसाइटी मोटर्स पर आयकर सर्वे, टीडीएस-टीसीएस में एक करोड़ की गड़बड़ी
Kanpur IT Raid News: आयकर विभाग की टीडीएस विंग द्वारा कार-बाइक विक्रेता कंपनी सोसाइटी मोटर्स के चार प्रतिष्ठानों पर चलाया गया सर्वे 12 घंटे की मैराथन जांच के बाद समाप्त हो गया है। जांच में टीडीएस और टीसीएस में लगभग एक करोड़ रुपये की भारी गड़बड़ी पकड़ी गई है।
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कानपुर में आयकर विभाग के टीडीएस विंग का कार-बाइक विक्रेता कंपनी सोसाइटी मोटर्स के प्रतिष्ठानों पर सर्वे मंगलवार को 12 घंटे की जांच के बाद खत्म कर दिया गया। जांच में टीडीएस और टीसीएस में एक करोड़ के करीब की गड़बड़ी मिली है। वहीं, कंपनी पर पिछले वर्षों का 16-17 लाख रुपये बकाया था। इसे सर्वे के दौरान जमा कराया गया।
20 से अधिक अफसरों की चार अलग-अलग टीमों ने सोमवार दोपहर दो बजे के करीब कंपनी के मकरावटगंज, सिविल लाइंस, जीटीरोड और साकेतनगर स्थित शोरूम में जांच-पड़ताल शुरू की थी। अफसरों ने कर्मचारियों के वेतन, सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतान पर काटे गए टीडीएस संबंधी दस्तावेजों की जांच की।
चालान सहित अन्य दस्तावेजों की जांच
इसके अलावा लेखा पुस्तिकाएं, भुगतान रजिस्टर, बिल-वाउचर, बैंक खातों से संबंधित रिकॉर्ड, टीडीएस रिटर्न और चालान सहित अन्य दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की थी। जांच में यह भी देखा गया था कि कंपनी अलग-अलग मदों में किए गए भुगतान पर निर्धारित दर से टीडीएस काटकर समय से सरकार के खाते में जमा किया गया है या नहीं।
टीडीएस काटा तो जा रहा, पर जमा नहीं किया जा रहा
इस पर बड़ी गड़बडी मिली है। पता चला कि टीडीएस काटा तो जा रहा था, पर जमा नहीं किया जा रहा था। कई मदों में नियमानुसार टीडीएस भी नहीं काटा गया था। डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की भी पड़ताल की गई थी। सूत्रों ने बताया कि कंपनी के पास देसी-विदेशी कई कंपनियों की डीलरशिप है।
बड़े पैमाने पर दस्तावेज जब्त
छह साल के दस्तावेजों को जांचा गया। एक करोड़ से ज्यादा के टीडीएस और टीसीएस में गड़बड़ी मिली है। फॉरेसिंक टीम को भी मौके पर बुलाया गया था। बड़े पैमाने पर दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सर्वे खत्म कर दिया गया है। आगे की जांच की जा रही है।