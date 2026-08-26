कानपुर आरटीओ छापा: ‘अधिकार क्षेत्र पर खिंची तलवारें', डीटीसी बोले- पुलिस नहीं जांच सकती कार्यप्रणाली और नकदी

कानपुर के आरटीओ कार्यालय में सोमवार को पुलिस और प्रशासन के छापे के तरीके पर उप परिवहन आयुक्त (डीटीसी) राम रतन सोनी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यप्रणाली, कंप्यूटर लॉगिन और कार्यालय की नकदी की जांच पुलिस या प्रशासन के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। कार्रवाई के दौरान किस कमरे में क्या जांच हुई।

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किस कर्मचारी से क्या पूछताछ की गई और क्या मिला। इसकी बिंदुवार रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को भेज दी गई है। मुख्यालय से रिपोर्ट मिलने और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। डीटीसी ने कहा कि जांच के दौरान कर्मचारियों से कंप्यूटर खुलवाकर लॉगिन कराने और उनसे किए गए कार्यों का विवरण पूछने का तरीका उचित नहीं था।