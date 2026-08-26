कानपुर: ‘लाल पेन का जादू और एक लाख की रोजाना वसूली', आरटीओ में 25 दलालों का सिंडीकेट, सरगना हरेंद्र की तलाश

कानपुर आरटीओ दफ्तर में छापे के दौरान पकड़े गए दलालों से पूछताछ के बाद करीब 25 दलालों का सिंडीकेट सक्रिय होने की बात सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पनकी स्थित ट्रायल रन सेंटर में निजी कंपनी से जुड़ा हरेंद्र इस नेटवर्क का मुख्य सरगना है। उसकी मुहर के बिना किसी का लाइसेंस बनना नामुमकिन था। लाइसेंस के एवज में रुपये मिलने पर वह फॉर्म में लाल पेन से हरेंद्र लिख देता था, जिसके बाद आगे का रास्ता साफ हो जाता था।

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रुपये नहीं पहुंचने पर मामूली गलती में भी आवेदक को अनफिट करार दिया जाता था। उसने सिंडीकेट में शामिल दलालों को काम दिलाने और कमीशन वसूलने की जिम्मेदारी संजय नाम के दलाल को सौंप रखी थी। छापे के बाद से दोनों फरार हैं। वहीं पनकी में बैठने वाला एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी इनके इशारे पर काम करता था। ट्रायल के दौरान ट्रैक पर रहने वाला कर्मचारी भी पुलिस की रडार में है। फिलहाल पुलिस हरेंद्र और संजय की तलाश में दबिश दे रही है। दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ हैं।