{"_id":"6aa7ce7990398b6256012f65","slug":"video-mla-outraged-over-police-brutality-in-kanpur-amitabh-bajpai-stages-sit-in-outside-outpost-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में पुलिस की बर्बरता पर भड़के विधायक, चौकी के बाहर धरने पर बैठे अमिताभ बाजपेई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के सरकी माहौल चौकी में पुलिस उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस पर एक निर्दोष युवक को रात भर हिरासत में रखकर पट्टे से बर्बरतापूर्वक पीटने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलते ही सपा विधायक अमिताभ बाजपेई कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस चौकी के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त निलंबन और एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है।

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