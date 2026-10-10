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कानपुर के झाड़ी बाबा पुल पर बने बड़े-बड़े गड्ढे, वाहन चालकों की थमी रफ्तार

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 10 Oct 2026 05:10 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 05:10 PM IST







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कानपुर के चर्चित झाड़ी बाबा पुल पर सड़क की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है। पुल पर बने बड़े-बड़े और गहरे गड्ढों के कारण वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम जाती है, जिससे रोजाना जाम की स्थिति और हादसों का खतरा बना रहता है। ... और पढ़ें

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