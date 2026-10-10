कानपुर में ANTF का छापा: कोडीनयुक्त कफ सिरप की 25000 शीशियां बरामद, दिल्ली से मंगाया गया था माल, एक गिरफ्तार

कानपुर में बाबूपुरवा क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर ढकनापुरवा में बृहस्पतिवार रात एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने छापा मारकर 25 हजार कोडीन युक्त कफ सिरप की शीशियां पकड़ीं। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बरामद माल की कीमत लगभग 2.95 करोड़ रुपये है। यह टर्बो टी नामक 100 एमएल वाला सिरप 250 कार्टन में दिल्ली से आया था। यह सिरप हरिद्वार इंडस्ट्रियल पार्क 2 शिडकुल स्थित फार्मा हब ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बना है।

विज्ञापन



गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के मगरपट्टी निवासी मिहिर कुमार ठाकुर के रूप में हुई। वह गुजैनी में रह रहा था। उसने बताया कि प्रयागराज के आशुतोष तिवारी उर्फ प्रवेश तिवारी ने नोवोट्रिक्स लाइफ साइसेंस के नाम से फर्म बनाई थी। फर्जी बिल्टियों से दिल्ली और गुजरात से माल मंगाकर प्रयागराज व वाराणसी में सप्लाई किया जाता था।