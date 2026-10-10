कानपुर: जल्द मिलेंगी 300 नई एसी ई-बसें, 28 रूटों पर चलेंगी, दिवाली के बाद शुरू हो सकता है संचालन

कानपुर शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जल्द ही 300 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। ये शहर के प्रमुख 28 रूट पर चलाई जाएंगी जिससे हर पांच मिनट पर बसें मिल सकेंगी। सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो दिवाली के बाद इनका संचालन शुरू हो सकता है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।

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वर्तमान में कानपुर में 100 ई-बसें हैं, जिनमें से औसतन 70 से 72 बसें प्रतिदिन सड़कों पर चलती हैं। नई बसों में 38 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इनके संचालन के लिए चकेरी एयरपोर्ट रोड और झकरकटी बस अड्डे के पास कोपरगंज में दो चार्जिंग डिपो विकसित किए जा रहे हैं। बस सेवा शुरू होने की समय सीमा डिपो निर्माण और अन्य जरूरी तैयारियां पूरी होने पर निर्भर करेगी।