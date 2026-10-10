कानपुर: थाई युवती के साथ बैंक कर्मी महिला को भी ठगा, प्रेमजाल में फंसाकर ऐंठे थे रुपये, अब सामने आएंगे परिजन

कानपुर में थाईलैंड की अपर्सोन के साथ ही इरफान और उसके साथी रेहान ने जाजमऊ स्थित बैंक में काम करने वाली युवती को भी ठगा। आखिरी में महिला बैंक कर्मी को अपना तबादला तक कराना पड़ा था। युवती आज भी चकेरी थाना क्षेत्र में ही रहती है। अपर्सोन और इरफान, रेहान का नाम चर्चा में आने के बाद अब युवती और उसके परिजन भी पुलिस के सामने आने की तैयारी कर रहे हैं।

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युवती के करीबियों ने बताया कि रेहान ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसाया और इरफान ने उसे ब्लैकमेल कर रुपये वसूले। दावा किया जा रहा है कि यदि पुलिस दोनों के मोबाइल चेक करे तो युवती का नाम और नंबर भी मिल जाएगा। बताया जाता है कि रेहान और इरफान दोनों इसी तरह लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। अपर्सोन ने भी पुलिस को बताया था कि रुपये पाने के लिए इरफान अक्सर रेहान से ही फोन कराता था।