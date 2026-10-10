कानपुर: थाई युवती के साथ बैंक कर्मी महिला को भी ठगा, प्रेमजाल में फंसाकर ऐंठे थे रुपये, अब सामने आएंगे परिजन
Kanpur News: थाई युवती अपर्सोन प्रकरण में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी इरफान और उसके साथी रेहान ने केवल थाई युवती को ही नहीं, बल्कि जाजमऊ स्थित एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाली महिला कर्मी को भी अपने प्रेमजाल में फंसाकर ठगा और ब्लैकमेल किया था।
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कानपुर में थाईलैंड की अपर्सोन के साथ ही इरफान और उसके साथी रेहान ने जाजमऊ स्थित बैंक में काम करने वाली युवती को भी ठगा। आखिरी में महिला बैंक कर्मी को अपना तबादला तक कराना पड़ा था। युवती आज भी चकेरी थाना क्षेत्र में ही रहती है। अपर्सोन और इरफान, रेहान का नाम चर्चा में आने के बाद अब युवती और उसके परिजन भी पुलिस के सामने आने की तैयारी कर रहे हैं।
युवती के करीबियों ने बताया कि रेहान ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसाया और इरफान ने उसे ब्लैकमेल कर रुपये वसूले। दावा किया जा रहा है कि यदि पुलिस दोनों के मोबाइल चेक करे तो युवती का नाम और नंबर भी मिल जाएगा। बताया जाता है कि रेहान और इरफान दोनों इसी तरह लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। अपर्सोन ने भी पुलिस को बताया था कि रुपये पाने के लिए इरफान अक्सर रेहान से ही फोन कराता था।
रेहान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस
रेहान फोन पर उसे धमकाते हुए कहता था कि इरफान तुम्हारा पति है और उसने मुझसे रुपये उधार लिए हैं। अब वह कह रहा है कि अपर्सोन रुपये देगी। इस तरह की धमकियों से डरकर अपर्सोन ने छोटी-छोटी रकम इरफान के नाम पर कई बार रेहान को भी दी है। अपर्सोन के अधिवक्ता के मुताबिक पुलिस रेहान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
इरफान पर आरोपों की झड़ी लगाई थी
बता दें कि मंगलवार को थाईलैंड निवासी अपर्सोन कानपुर आई थी। आरोप लगाया था कि इरफान ने उसे धोखा देकर शादी की और उससे बिजनेस के नाम पर 60 लाख रुपये भी लिए थे। रुपये वापस मांगने पर धर्मांतरण का दबाव बनाया था। पुलिस ने इरफान और उसके पिता व साथी रेहान के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद गुरुवार को अपर्सोन के कलमबंद बयान हुए थे। इसमेें भी उसने इरफान पर आरोपों की झड़ी लगाई थी।