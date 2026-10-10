कानपुर: मंगल भवन की कमेटी फिर बहाल, नगर निगम कार्यकारिणी का पलटवार, नगर आयुक्त के तीन बड़े फैसले पलटे

कानपुर में महापौर प्रमिला पांडेय के नेतृत्व वाली नगर निगम कार्यकारिणी ने शुक्रवार को नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के तीन फैसले पलट दिए गए। मंगल भवन की पूर्व में निरस्त की गई कमेटी को फिर बहाल कर दिया गया। कन्वेंशन सेंटर का टेंडर और 15 प्रतिशत के नीचे टेंडर डालने का फैसला भी रद्द कर दिया गया। सफाई व्यवस्था के निजीकरण पर बात नहीं हो सकी जिसे अगली कार्यकारिणी के लिए टाल दिया गया।

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बुधवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में नगर आयुक्त तीन मुद्दों पर जवाब नहीं दे सके थे जिस पर बैठक स्थगित कर दी गई थी। शुक्रवार को कार्यकारिणी की तीसरी बार बैठक फिर शुरू हुई जिसमें पार्षदों ने बिना कार्यकारिणी या सदन की अनुमति के मंगल भवन की कमेटी भंग करने, कन्वेंशन सेंटर का टेंडर करने, सफाई व्यवस्था के निजीकरण और 15 प्रतिशत से बिलो टेंडर डालने के फैसलों पर चर्चा की मांग की।