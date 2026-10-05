फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Mandakini Didi: Hanuman Ji Plays the Role of a Motivational Guru in the Ramcharitmanas

मंदाकिनी दीदी बोलीं- रामचरित मानस में हनुमान जी की भूमिका मोटिवेशनल गुरु की

Mon, 05 Oct 2026 09:03 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Mon, 05 Oct 2026 09:03 PM IST
Mandakini Didi: Hanuman Ji Plays the Role of a Motivational Guru in the Ramcharitmanas
श्रीरामलीला सोसाइटी के बैनर तले आयोजित रामकथा के सातवें दिन हनुमान जी की महिमा का बखान किया गया। रामचरित मानस मर्मज्ञ मंदाकिनी दीदी ने कहा कि हनुमान जी की भूमिका एक मोटीवेशनल गुरु की तरह है, पर उनकी विशेषताएं हैं कि वे मानव जीवन को ही नहीं, भगवान को भी मोटीवेट करते हैं।श्रीहनुमान जी की करुणा और दया की वृत्ति रामराज्य की आधारशिला बनती है। रामकथा का आयोजन मर्चेंट चैंबर हॉल में किया गया। महाआरती और ओमकार के जाप के बाद रामकथा शुरू हुई। मंदाकिनी दीदी ने कहा कि गीता के समस्त योग जिनके व्यक्तित्व में विद्यमान हैं। ऐसा परिपूर्ण चरित्र जो प्रभू होते हुए भी दासानुदास भाव से सबकी सेवा करता है। ऐसे श्रीहनुमान ने अपने प्रभू श्रीराम का हृदय जीत लिया और उन्हें ऋणी बना दिया। दुर्बल चरित्र वाले सुग्रीव को श्रीहनुमान जी ने अपने पवित्र गुणों के प्रभाव से प्रभु की दिशा में मोड़ा। प्रभु से जोड़ा। उनकी मैत्री स्थापित की और उन्हें धन्यता प्रदान की। महाबली बाली के भय से भागे हुए सुग्रीव को भगवान श्रीराम की शरण में लाना और प्रभु से मित्रता की स्थापना करना, यह एक अनोखा उदाहरण है। यह भगवान श्रीराम का जीवन दर्शन प्रकट करता है। केवल गुणी व्यक्ति ही प्रभु तक पहुंच सकते हैं, इस भ्रम का निवारण सुग्रीव प्रसंग को पढ़कर होता है। श्रीहनुमान जी समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसके दुख और दैन्य का निवारण करते हैं। तब जाकर श्रीराम समाज में रामराज्य की स्थापना करते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीहनुमान जी सशक्त सेतु की भूमिका का निर्वहन करते हैं। श्रीहनुमान जी प्रभु को जीव की व्यथा सुनाकर प्रभु के हृदय में जीव के प्रति करुणा, गुण उत्पन्न करते हैं। जीव को प्रभु की कृपालुता, बल और सामर्थ्य की कथा सुनाकर, उसके मन में प्रभु के लिए हृदय में विश्वास प्रकट करते हैं। श्रीहनुमान जी केवल मीठी मधुर कथा ही नहीं सुनाते, आवश्यकता पड़ने पर कड़वे प्रवचन भी सुनाते हैं। जब सुग्रीव राज्य मिलते ही प्रभु के दिये हुए उपदेश को भूल गए और अंत:पुर में अपनी पत्नी तारा के साथ बंद हो गए। चार माह बीतने पर हनुमान जी को चिंता हुई। तब वे कथा के जरिये सुग्रीव को फिर से अपने कर्तव्य के लिए प्रेरित करते हैं। महाआरती में सोसाइटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव गर्ग, कमल किशोर अग्रवाल, राकेश गर्ग, अमरनाथ मेहरोत्रा, पवन अग्रवाल, वीरेंद्र अग्रवाल, आलोक अग्रवाल आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

1994 में मिले पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए सौंपा ज्ञापन

Memorandum submitted to secure possession of land allotted via lease in 1994.
Kushinagar
05 Oct 2026

लाहौल-स्पीति जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा, ठिनले दिचेन बनीं अध्यक्ष; कांग्रेस समर्थित सुरेश कुमार उपाध्यक्ष

lahaul spiti zila parishad bjp thinle dechen president suresh kumar vice president
Kullu
05 Oct 2026

सांसद चरणजीत चन्नी बोले-नाजायज बिजली बिलों का भुगतान न करें लोग, कांग्रेस सरकार बनते ही होंगे माफ 

MP Charanjit Channi Morinda unjustified electricity bills all update
Chandigarh-Punjab
05 Oct 2026

Video: भैंसाकुंड में चबूतरों तक पानी, अंतिम संस्कार के बाद राख-अस्थियां चुनना भी मुश्किल

Video: भैंसाकुंड में चबूतरों तक पानी, अंतिम संस्कार के बाद राख-अस्थियां चुनना भी मुश्किल
Lucknow
05 Oct 2026

Video: एमएलसी नामांकन को लेकर लखनऊ में जाम, यातायात प्रभावित

Video: एमएलसी नामांकन को लेकर लखनऊ में जाम, यातायात प्रभावित
Lucknow
05 Oct 2026
विज्ञापन

शिमला पहुंची सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की टीम, ISBT पार्किंग से ढली-कैथलीघाट फोरलेन तक लिया जायजा

central empowered committee shimla isbt parking dhalli kaithlighat four lane green area inspection
Shimla
05 Oct 2026

11 अक्टूबर को अमृतसर में होगी पंजाब यूथ रन, 25 से 30 हजार युवाओं के जुटने की उम्मीद

Punjab Youth Run to be held in Amritsar on October 11; 25,000 to 30,000 youths expected to gather.
Amritsar
05 Oct 2026
विज्ञापन

एसजीपीसी के मौजूदा प्रबंधकों की करतूतों ने सिख कौम को शर्मसार किया : छोटेपुर

The misdeeds of the current SGPC administrators have shamed the Sikh community: Chhotepur
Amritsar
05 Oct 2026

फिरोजपुर में धान खरीद को लेकर आढ़ती एसोसिएशन और मार्केट कमेटी अधिकारियों की बैठक

Meeting between the commission agents' association and market committee officials regarding paddy procurement in Ferozepur.
Chandigarh-Punjab
05 Oct 2026

चौक थाने के बगल में दालमंडी चौड़ीकरण के लिए फिर चला बुलडोजर; देखें ड्रोन विजुअल

Bulldozer deployed again next to Chowk Police Station for widening of Dalmandi
Varanasi
05 Oct 2026

गरीबों की सांसों का सौदा दवा और स्टेंट में कमीशनखोरी का आरोप, पूर्व मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

मेडिकल कॉलेज में हार्ट स्टेंट की कीमतों पर पूर्व मंत्री ने उठाए सवाल, मुख्य सचिव से जांच की मांग
Jhansi
05 Oct 2026

डीएम ने बच्चों से नदी-तालाब में न नहाने की अपील की, हादसे से बचने की हिदायत

The District Magistrate appealed to children not to bathe in rivers or ponds and advised them on how to avoid accidents.
Deoria
05 Oct 2026

नंगल में बीबीएमबी इनफोर्समेंट विभाग ने ढहाए दो अवैध निर्माण

BBMB Enforcement Department demolishes two illegal constructions in Nangal
Chandigarh-Punjab
05 Oct 2026

गाजियाबाद: मुरादनगर में काला फीता बांधकर एनएचएम कर्मचारियों ने जताया विरोध

NHM employees registered their protest by wearing black ribbons
Ghaziabad
05 Oct 2026

सोलन: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले- जेब भरने के चक्कर में रोजगार और निवेश की संभावनाएं खत्म कर रही सरकार

jairam thakur targets sukhu government industrial sector investment employment baddi
Solan
05 Oct 2026

Video: 8 अक्टूबर को होगी स्व. रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा

Video: 8 अक्टूबर को होगी स्व. रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा
Lucknow
05 Oct 2026

Video: नारायण राजभर बोले- देश निर्माण में भील समाज का बड़ा योगदान

Video: नारायण राजभर बोले- देश निर्माण में भील समाज का बड़ा योगदान
Lucknow
05 Oct 2026

शिक्षक-स्नातक चुनाव: नामांकन स्थल पर गहमागहमी, समर्थकों में जोश

शिक्षक-स्नातक चुनाव: नामांकन स्थल पर गहमागहमी, समर्थकों में जोश
Lucknow
05 Oct 2026

VIDEO: जाजऊ की दौड़ में मनीष ने मारी बाजी, कृष्णा रहे दूसरे स्थान पर; गांव-गांव खेल अभियान में दिखा उत्साह

Manish Wins Running Competition in Jajau Under Village Sports Campaign
Agra
05 Oct 2026

रामपुर बुशहर: बृज लाल बोले- भाजपा की प्रेसवार्ता तथ्यों से परे, रामपुर की जनता को कर रही गुमराह

brij lal targets bjp ramur cm sukhu development projects 232-93 crore
Rampur Bushahar
05 Oct 2026

बदायूं: महिला को कार से कुचला, मौके पर मौत, आरोपियों ने बेटे को पीटा

Woman run over by car dies on the spot
Budaun
05 Oct 2026

VIDEO: मथुरा में 540 सफाई कर्मचारियों पर गिरी गाज, 15 दिन काम कराया फिर किया कार्यमुक्त; वेतन भी नहीं मिला

540 Sanitation Workers Protest in Mathura After Being Removed Without Salary
Agra
05 Oct 2026

गोरखपुर विश्वविद्यालय शोध पीठ में एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित हुई

A one-day seminar was organized at the Gorakhpur University Research Chair.
Gorakhpur
05 Oct 2026

गड्ढे में किया पौधारोपण, विरोध में की नारेबाजी

Saplings planted in the pit; slogans raised in protest.
Basti
05 Oct 2026

झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना

The weather has turned pleasant due to the heavy downpour.
Maharajganj
05 Oct 2026

जिला स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ

A district-level secondary school Kho-Kho competition was organized.
Basti
05 Oct 2026

सेवा संकल्प अभियान मेला: डॉ. संतोष मौर्य ने 6 माह के बच्चे फरहान का अन्नप्राशन कराया

'Seva Sankalp Abhiyan' Fair: Dr. Santosh Maurya performed the 'Annaprashan' ceremony for 6-month-old Farhan.
Basti
05 Oct 2026

मांगें नहीं मानीं तो 17 अक्तूबर से काम ठप करेंगे लेखपाल

Lekhpals to halt work from October 17 if demands are not met.
Kushinagar
05 Oct 2026

हमीरपुर: भोरंज में 17.32 करोड़ के 31 विकास कार्यों की सौगात, विधायक सुरेश कुमार ने किए शिलान्यास-उद्घाटन

bhoranj 17.32 crore 31 development projects inauguration foundation stone
Hamirpur (Himachal)
05 Oct 2026

मोहाली फेज 6 सिविल अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में गंदगी का अंबार

Heaps of filth in the maternity and child ward of Mohali Phase 6 Civil Hospital.
Mohali
05 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed