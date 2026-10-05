यूपी: भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी घोषित, उम्मीदवारों की सूची में कानपुर के दो नाम शामिल

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भाजपा ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें कानपुर से प्रकाश पाल और गोपी कृष्णा पांडेय को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रकाश पाल कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब प्रदेश संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जबकि गोपी कृष्णा पांडेय बारादेवी चौराहा के पास रहने वाले बताए जा रहे हैं। वह भी लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं।